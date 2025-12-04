Venezuela presenta un presupuesto en baja para 2026

El gobierno de Venezuela presentó el jueves el presupuesto para el año 2026, que calculado en dólares es 12% menos que el aprobado para 2025, mientras denuncia "un despliegue dantesco" de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó desplegar desde agosto una flotilla de aviones y buques de guerra al argumentar una lucha antinarcóticos. Su par venezolano, Nicolás Maduro, denuncia las maniobras como una amenaza militar "letal" para derrocarlo.

Ambos mandatarios confirmaron haber conversado sin ofrecer detalles. Maduro dijo que la llamada transcurrió en un tono "cordial y de respeto". Trump dijo que fue breve.

El presupuesto anual presentado en el Parlamento por la vicepresidenta Delcy Rodríguez es de US$19.941 millones. Contrasta con los US$22.661 millones presupuestados para 2025, según el cálculo a tasa de cambio oficial.

"El monto es de 5 billones 22 mil millones de bolívares", dijo Rodríguez. La cifra es superior en moneda nacional a la de 2025.

"Estamos presentando este presupuesto en una coyuntura especial de una Venezuela asediada (...) es un balance de una Venezuela en positivo, que no se detiene a pesar del intervencionismo de Estados Unidos", señaló Rodríguez.

El sector petrolero del país registra un aumento de la producción por quinto año consecutivo, y el gobierno espera cerrar el año en 1.200.000 barriles diarios.

Venezuela, que salió de un proceso hiperinflacionario y de ocho años de recesión en 2021, muestra signos de recuperación según el Banco Central que reportó un crecimiento de 8,7% del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre.

Pero estas cifras son cuestionadas por analistas económicos que señalan la alta opacidad de la información oficial y estiman que no se corresponden a la realidad del país.

La moneda local, el bolívar, ha sufrido constantes devaluaciones. La brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo este año ronda hasta un 66%, lo que afecta el poder adquisitivo. El alza del dólar oficial ronda un 390% en 2025.

El gobierno suele atribuir la crisis que provocó la migración de unos 7 millones de venezolanos a las sanciones estadounidenses que incluyen restricciones para negociar petróleo venezolano desde 2019.

"En esta coyuntura hay algo muy claro que heredamos de nuestra independencia, Venezuela le está diciendo al mundo que está emancipada, para que lo terminen de entender, no está subordinada", afirmó la vicepresidenta venezolana.

"Esta es una Venezuela que ha encontrado el camino en esta campaña de terror psicológico contra el país y de un despliegue dantesco de fuerzas militares estadounidenses", añadió Rodríguez.

af/pgf/mbj/atm