Venezuela: presidenta interina anuncia amnistía general para presos políticos

"Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela", expresó.

"Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", agregó luego de puntualizar que fue además una decisión conversada con Nicolás Maduro.

Esta notificación tiene lugar luego de las liberaciones que se produjeron a cuentagotas desde que las fuerzas de asalto de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La disposición de hoy podría afectar a cientos de detenidos políticos que todavía permanecen en prisiones venezolanas.

Asimismo, la presidenta interina del país avisó que el Helicoide, la cárcel que representa la represión del régimen, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.

Rodríguez incluso aseguró que combatirá la corrupción en la justicia.

"Vengo a esta Cámara como presidenta pero también como abogada", manifestó Rodríguez. "Mi padre estuvo preso y murió fruto de tortura. Creo en la Constitución, en la soberanía nacional, en la justicia al pueblo venezolano. Necesitamos más justicia, con más tutela jurídica", dijo al referirse a su padre, un convencido marxista que fundó el movimiento en el que Nicolás Maduro dio sus primeros pasos en política y que fue asesinado por sus carceleros. (ANSA).