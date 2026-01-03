Venezuela: presidente chileno Boric condena el ataque de EEUU

En un mensaje publicado en su cuenta oficial X, el jefe de Estado expresó su preocupación y condena por las operaciones militares estadounidenses realizadas esta mañana en varias zonas de Venezuela, que, según el presidente estadounidense Donald Trump, condujeron a la captura del presidente Nicolás Maduro.

Boric reiteró la adhesión de Chile a los principios fundamentales del derecho internacional, recordando específicamente la prohibición del uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la resolución pacífica de controversias y el respeto a la integridad territorial.

"La crisis venezolana debe abordarse mediante el diálogo y el apoyo al multilateralismo, no mediante la violencia ni la injerencia extranjera", añadió el mandatario chileno (ANSA).