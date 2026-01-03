Venezuela: presidente chileno Boric condena el ataque de EEUU
Exige una solución pacífica para la crisis
En un mensaje publicado en su cuenta oficial X, el jefe de Estado expresó su preocupación y condena por las operaciones militares estadounidenses realizadas esta mañana en varias zonas de Venezuela, que, según el presidente estadounidense Donald Trump, condujeron a la captura del presidente Nicolás Maduro.
Boric reiteró la adhesión de Chile a los principios fundamentales del derecho internacional, recordando específicamente la prohibición del uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la resolución pacífica de controversias y el respeto a la integridad territorial.
"La crisis venezolana debe abordarse mediante el diálogo y el apoyo al multilateralismo, no mediante la violencia ni la injerencia extranjera", añadió el mandatario chileno (ANSA).