Venezuela: presidente de la Asamblea Nacional admite que "no me gustan los presos"

Los hermanos Rodríguez, como lo recordó el presidente del parlamento este jueves, son hijos de un preso político que falleció bajo tortura a manos del Estado a mediados de 1970.

Evocando la historia de su padre, Jorge Rodríguez, entonces referente de la agrupación izquierdista Liga Socialista, el referente actual del chavismo llamó a que haya reconciliación en Venezuela y que para ello el instrumento legal sea la ley de amnistía, que tuvo respaldo unánime este jueves en su primera votación.

"Pedimos perdón y tenemos que perdonar. Pedimos perdón porque a mí no me gustan los presos", afirmó Rodríguez, evocando el ejemplo de Hugo Chávez, quien, tras el golpe de Estado de abril de 2002, pidió perdón y perdonó a sus adversarios a pesar de la violencia que rodeó esos eventos.

Durante su intervención, enfatizó su aversión personal a las prisiones, reconociendo que pueden ser necesarias según los códigos penales o las realidades políticas. Sin embargo, insistió en la importancia de abogar por una reconciliación en esta nueva etapa, con su hermana al mando como presidenta interina (ANSA).