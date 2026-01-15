Venezuela: presos políticos excarcelados con libertad limitada

El hermano de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, el abogado del activista político Biaggio Pillieri (italo-venezolano) y la esposa del comunicador Nicmer Evans, han confirmado por separado que estas tres figuras públicas excarceladas esta semana no podrán ejercer su derecho a expresarse.

Esta práctica oficial se extiende a prácticamente la totalidad de excarcelados, según han denunciado organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones, que pone de relieve la falta de libertad plena en los procesos de excarcelaciones bajo el chavismo.

Este miércoles la presidenta interina dijo que se habían producido 406 excarcelaciones desde los días de Navidad pasada, cuando aún estaba como presidente Nicolás Maduro, capturado y llevado a Estados Unidos por fuerzas especiales de ese país el 3 de enero.

Horas después, la ONG Justicia Encuentro y Perdón aseveró que solamente había contabilizado 100 casos. Por su parte, el Comité de Familiares de Presos Políticos reclamó al gobierno interino un listado oficial completo de los beneficiados, el cual hasta ahora no ha sido publicado. (ANSA).