Venezuela prevé inversión extranjera en petróleo por US$1.400 millones en 2026

Bajo los CPP, el Estado venezolano sigue siendo el accionista mayoritario, pero los contratos le permiten a los externos la venta directa de la producción y un proceso más flexible en materia cambiaria y de los aportes que recibe Venezuela. Una vez que se reforme la ley, según Rodríguez, podrían llegar al país US$1.400 millones este año 2026.

Para analistas, sin embargo, la previsión de Rodríguez resulta modesta al compararla con los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump, quien hace dos semanas instó a la industria petrolera occidental a invertir al menos US$100.000 millones en Venezuela, prometiendo garantías de seguridad y estabilidad tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Sin embargo, en la práctica quienes han reactivado operaciones o continuado con ellas en Venezuela son empresas que ya venían operando como la estadounidense Chevron, mientras que la italiana ENI y la española Repsol se aprestan a reactivar operaciones una vez haya un nuevo marco legal.

Entretanto, altos ejecutivos de la industria, como el CEO de ExxonMobil, advirtieron a Trump que Venezuela aún es un país "no invertible" sin cambios profundos en materia legal que estén acompañados de una reforma institucional, para tener garantías de que no habrá expropiaciones, como hizo el chavismo en el pasado.

