Venezuela: prevén crecimiento 10% PIB con normalización con EEUU

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 15 GEN - Venezuela podría cerrar este año con cifras económicas en alza si transcurre sin sobresaltos la nueva dinámica entre Caracas y Estados Unidos. El economista Asdrúbal Oliveros proyectó una expansión del 10% en el Producto Interno Bruto (PIB), impulsada por un salto del 30% en la actividad petrolera.

El portal Sumarium presentó los datos que prevé Oliveros, una de las voces más respetadas en Venezuela en materia económica. No obstante, el experto advirtió que este escenario de alto desempeño depende estrictamente de la estabilidad en la dinámica política entre Caracas y Washington.

Según Oliveros, el cumplimiento de estas cifras está sujeto a que la relación bilateral transcurra "sin sobresaltos", permitiendo un levantamiento progresivo de las sanciones económicas.

Este alivio institucional es considerado el catalizador necesario para el regreso efectivo de capitales extranjeros, con especial énfasis en corporaciones de Estados Unidos y Europa, que poseen la capacidad técnica para rehabilitar la infraestructura energética del país.

El análisis subraya que, si bien el sector petrolero actuará como el motor principal de la recuperación, la sostenibilidad del crecimiento requiere un flujo constante de inversión privada que actualmente permanece cautiva debido al riesgo político.

La proyección de Oliveros sitúa a Venezuela en una encrucijada donde la diplomacia y la seguridad jurídica determinarán si el país consolida un ciclo de expansión o mantiene su estancamiento económico que le caracterizó en 2025.

