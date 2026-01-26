Venezuela: primer cargamento de crudo de Venezuela hacia EE. UU.

Así lo informa el periódico El Nacional, que detalla que este es el primer envío directo a Estados Unidos tras años de sanciones y restricciones, y representa un paso significativo en la reintegración de Venezuela al mercado petrolero norteamericano, tras la destitución de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina

En las últimas semanas, las empresas Vitol y Trafigura obtuvieron las primeras licencias emitidas por Washington para cargar y exportar petróleo venezolano en virtud del acuerdo bilateral

Según el periódico, el volumen total exportado hasta la fecha en virtud del acuerdo se sitúa entre 10.000 y 11.000.000 de barriles

Las proyecciones del mercado energético indican que Venezuela cerrará el mes de enero con un volumen de exportaciones hacia Estados Unidos cercano a los 200.000 barriles diarios de petróleo, según reportó el portal Bitácora Económica

Este incremento representaría prácticamente el doble de los niveles registrados a inicios de mes, evidenciando una aceleración sin precedentes en la logística petrolera tras el cambio de mando en el país suramericano, después de la captura y extracción de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero

Según datos de seguimiento de carga, los envíos ya repuntaron a 101.000 barriles en la semana inmediatamente posterior a la intervención armada. En la práctica, y tras un notable reacomodo, al alinearse Caracas con la política energética de Washington, la nueva realidad política ha desbloqueado unas operaciones que estaban restringidas tanto por las sanciones de Washington como por la política antiestadounidense de Maduro

El incremento en el flujo de suministros —liderado por operaciones de empresas como Chevron— forma parte de una reorientación estratégica impulsada por el gobierno de Donald Trump, quien ha reclamado "acceso total" a los recursos energéticos venezolanos, y ha encontrado una aliada en la presidenta interina Rodríguez

Expertos señalan que este salto en las cifras responde a la reactivación de licencias y al despacho de inventarios que permanecían retenidos por fuerzas estadounidenses antes del 3 de enero, en el marco de la política de presión sobre Maduro

