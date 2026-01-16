Venezuela: primera imagen de la reunión de la CIA con Delcy Rodríguez en Caracas

La imagen fue proporcionada directamente por la principal agencia de inteligencia estadounidense a numerosos medios internacionales, confirmando visualmente la reunión de alto nivel, previamente reportada por el New York Times.

En la foto, Ratcliffe y Rodríguez se dan la mano al inicio de la reunión, un gesto que subraya la importancia simbólica del contacto entre Washington y el liderazgo venezolano tras la reciente intervención estadounidense en el país sudamericano para capturar al presidente de facto, Nicolás Maduro.

La publicación de la imagen por parte de la CIA se interpreta como una señal de transparencia y una confirmación del diálogo en curso entre ambos países, en un momento de posibles cambios en las relaciones bilaterales. (ANSA).