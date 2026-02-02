Venezuela: Primera protesta salarial contra Delcy Rodríguez

Centenares de personas, mayoritariamente por profesores y empleados de universidades públicas, como la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad del Zulia (LUZ) y Universidad de Carabobo, junto a otros trabajadores del Estado, presentaron una demanda por omisión constitucional.

Alegan que el Ejecutivo, encabezado por Maduro hasta el 2 de enero último, incumplió el artículo 91 de la Constitución al no incrementar anualmente el salario mínimo. Asimismo, solicitaron que los bonos de compensación económica que reciben se integren al salario base para incidir en prestaciones sociales, utilidades y vacaciones.

En Venezuela, mientras Maduro gobernó, el salario mínimo se ajustó por última vez en marzo de 2022, manteniéndose desde entonces en 130 bolívares mensuales. Hace cuatro años esa suma en bolívares era equivalente a 30 dólares, mientras que hoy apenas representa 0,35 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

La manifestación transcurrió sin incidentes ni represión, pese a una nutrida presencia policial. En contraste con otras manifestaciones ocurridas hasta el año pasado, en esta oportunidad las autoridades del TSJ abrieron las puertas y permitieron el ingreso de una comisión de los manifestantes para entregar el documento. (ANSA).