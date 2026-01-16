Venezuela: primera venta de crudo venezolano ligada a donantes de Trump

Según el reporte, John Addison, senior trader de la firma Vitol, donó alrededor de US$6 millones a comités de acción política que respaldan el regreso de Trump a la Casa Blanca. Addison estuvo directamente involucrado en las gestiones de Vitol para asegurarse un acuerdo por US$250 millones para la compra de crudo venezolano, operación que dio inicio al controvertido plan del gobierno estadounidense de vender hasta 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en el mercado norteamericano.

De acuerdo con la base de datos de donantes de OpenSecrets, las contribuciones de Addison a la campaña de reelección de Trump incluyeron US$5 millones aportados en octubre de 2024 a Maga Inc, además de más de US$1 millón destinados a otros dos comités alineados con el presidente.

Addison participó, junto con Ben Marshall, jefe de la división estadounidense de Vitol, en una reunión de alto nivel con líderes del sector energético celebrada en la Casa Blanca el viernes pasado. Según el Financial Times, Vitol fue la única empresa representada por dos altos ejecutivos en ese encuentro.

Durante la reunión, Addison habría asegurado a Trump que Vitol obtendría el mejor precio posible para el petróleo venezolano destinado a Estados Unidos y afirmó que "la influencia que usted ejerce sobre los venezolanos hará que obtenga lo que desea", siempre según el diario británico.

Consultada por el medio, Vitol señaló que las donaciones realizadas por Addison —quien figura entre los mayores aportantes a Trump en la ciudad de Houston— fueron efectuadas a título personal y no en nombre de la empresa.

Además de Vitol, otra gran firma global de trading energético, Trafigura, también habría adquirido US$250 millones en petróleo venezolano, según dos fuentes con conocimiento directo de los acuerdos citadas por el Financial Times. De acuerdo con datos de OpenSecrets, Trafigura destinó US$525.000 a actividades de lobby en Estados Unidos durante 2024 y 2025.

La reanudación de las ventas de crudo venezolano a Estados Unidos se produce en un contexto de redefinición de la política energética y exterior de Washington hacia Caracas, y ya genera cuestionamientos políticos y éticos por los vínculos entre los beneficiarios de los contratos y el financiamiento de campañas electorales. (ANSA).