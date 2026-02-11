Venezuela: primera vez más excarcelados que presos políticos, ONG

Por primera vez desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, Venezuela registra un número mayor de excarcelaciones que de presos aún en custodia del Estado. Según Foro Penal, en los casos que tiene documentados aún están detenidas 388 personas.

Las excarcelaciones simbolizan el giro político que vive Venezuela desde la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero, por parte de efectivos estadounidenses. La presidenta interina Delcy Rodríguez, junto con su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han insistido en que no habrá presos políticos en el país.

Las excarcelaciones continúan ocurriendo a cuentagotas, con verificaciones diarias que suman apenas unas decenas por jornada, como las 30 confirmadas el 4 de febrero o las 35 del domingo pasado.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, enfatizó que no se consideran libertades plenas aquellos casos con medidas restrictivas o arresto domiciliario, lo que equivale a mecanismos de control represivo, como el caso del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de la líder María Corina Machado, quien está con un grillete electrónico en su casa, sin poder hacer publicaciones en redes sociales.

Foro Penal ha registrado desde 2014 un total de 18.842 detenciones por motivos políticos, con picos tras protestas de 2014 y 2017 y las controvertidas elecciones de 2024. El grueso de esas personas salió de prisión, pero no gozan de libertad plena, con prohibiciones de salir del país, presentaciones recurrentes ante la justicia y otras restricciones.

Los familiares y las organizaciones de derechos humanos piden que "todos" sean beneficiados con la ley de amnistía, que se encuentra en discusión, y que es posible se apruebe en la sesión parlamentaria de este jueves en una segunda y definitiva votación. Hace una semana tuvo una primera votación favorable.

Entre los casos recientes destaca la excarcelación de Nélida Sánchez, coordinadora nacional de Formación de la ONG Súmate y activista por el voto. Detenida el 26 de agosto de 2024 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), pasó casi un año y medio en El Helicoide acusada de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, cargos que Súmate califica como infundados.

Sánchez salió de prisión este martes y ahora se encuentra en casa con su familia, en buen estado de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en septiembre de 2024 por riesgos a su integridad.

Súmate instó a la libertad plena de todos los presos políticos en este momento que el gobierno de Rodríguez insiste en que impulsa una política de reconciliación. (ANSA).