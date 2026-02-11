Venezuela: principal refinería petrolera reinicia operaciones

Según reportes de periodistas locales en el estado Falcón, consultados por Ansa, el incidente ocurrió este lunes, dejando fuera de servicio al complejo. El martes, los servicios esenciales ya habían sido restablecidos, con miras a reanudar el procesamiento pleno a partir de hoy miércoles.

Amuay, parte del Centro Refinador Paraguaná y la mayor instalación de refinación del país, cuenta con una capacidad de 650.000 barriles diarios de crudo.

Sin embargo, desperfectos recurrentes, falta de mantenimiento, fallas eléctricas frecuentes en las instalaciones de PDVSA y otros factores técnicos limitan la operación real de la refinería, que en periodos recientes se ha mantenido alrededor de un tercio de su potencial.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) no ha emitido comentarios oficiales inmediatos sobre el incidente ni el avance del reinicio.

Estas interrupciones destacan los desafíos persistentes en el sector petrolero venezolano, afectado por sanciones, obsolescencia de infraestructura y problemas en el suministro eléctrico nacional. (Ansa).