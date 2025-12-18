Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 18 de diciembre
Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 18 de diciembre
MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Trump impone a Venezuela un bloqueo petrolero parcial"
-- "Albiol alardea de un desalojo masivo"
EL MUNDO
-- "Sánchez dicta el ocaso de Díaz y sus socios ya la desautorizan"
-- "Alcaraz rompe tras años de tensión con su 'padre' Ferrero"
ABC
-- "El PSOE mantiene como alcaldes a sus cargos acusados de acoso"
-- "Santos Cerdán reniega de Ferraz: "Mejor solo que mal acompañado""
LA RAZÓN
-- "Un empresario vinculado a veinte sociedades, clave en el "caso Leire""
-- "Los empresarios piden bajas menos generosas contra el absentismo laboral"
LA VANGUARDIA
-- "Bruselas desbloquea los fondos pendientes para España"
-- "El Reino Unido regresa al programa Erasmus diez años después del Brexit"
EL PERIÓDICO
-- "El 40% de nuevos migrantes tienen estudios superiores"
-- "El comité de la peste porcina investiga seis centros científicos y empresas"