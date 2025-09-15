Venezuela: Principales titulares de los periódicos para el martes 16 de septiembre

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Gobierno pide vetar a Israel en el deporte y en Eurovisión". -- "Trump acuerda con China que TikTok siga operando en EEUU". EL MUNDO

-- "La Policía identificó en Callao a 9 condenados por 'kale borroka'". -- "Antifraude de Navarra ve "nulo de pleno derecho" el megacontrato que Chivite otorgó a Cerdán". ABC

-- "Los mandos policiales en la Vuelta denuncian que Interior los envió con "las manos atadas"". -- "Un día entero delante de los mensajes de TVE". LA RAZÓN

-- "Consigna al PSOE: "Estad activos por lo que pueda pasar"". -- "Feijóo reúne a sus barones en una cumbre sobre la crisis". LA VANGUARDIA

-- "Sánchez pide echar a Israel de los eventos deportivos y ensalza las protestas". -- "Starmer se prepara para recibir hoy con honores a Trump". EL PERIÓDICO

-- "Ofensiva de la patronal contra los pisos turísticos ilegales". -- "Sánchez extiende el boicot a Israel".