LA NACION

Venezuela: Principales titulares de los periódicos para el miércoles 10 de septiembre

Venezuela: Principales titulares de los periódicos para el miércoles 10 de septiembre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Venezuela: Principales titulares de los periódicos para el miércoles 10 de septiembre
Venezuela: Principales titulares de los periódicos para el miércoles 10 de septiembre

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Tribunal Supremo sienta al fiscal general en el banquillo". -- "Israel ataca en Qatar a líderes de Hamás". EL MUNDO

-- "El fiscal general aprovecha el "vacío legal" para atarse al cargo". -- "Israel bombardea al equipo de negociadores de Hamás en Qatar". EL PERIÓDICO

-- "Las medidas de Sánchez contra Israel exigen apoyo internacional". -- "El Supremo lleva a juicio al fiscal general, con una fianza de 150.000 euros". LA VANGUARDIA

-- "Israel eleva su escalada militar con un bombardeo contra Hamás en Qatar". -- "Macron elige a un primer ministro de su partido: Sébastien Lecornu". LA RAZÓN

-- "El juez no descarta que García Ortiz haya cometido más delitos". -- "El pulso entre Marlaska y Robles paraliza la aprobación del decreto contra Israel". ABC

-- "El fiscal general del Estado será juzgado antes de fin de año". -- "Boris Johnson hace negocios con el régimen de Maduro".

LA NACION
Más leídas
  1. Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y apuntó contra Karina Milei
    1

    Emilio Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

  2. Cuál es la pizzería argentina entre las mejores del mundo 2025
    2

    50 Top Pizza: cuál es la pizzería argentina entre las mejores del mundo 2025

  3. Cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
    3

    Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes

  4. Un clima extremo en la cancha y en las tribunas, el otro rival de Argentina en su visita a Ecuador
    4

    La Selección se enfrenta con Ecuador en un clima extremo en la cancha y en las tribunas: calor, humedad y presión sobre Beccacece

Cargando banners ...