Venezuela: Principales titulares de los periódicos para el miércoles 10 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Tribunal Supremo sienta al fiscal general en el banquillo". -- "Israel ataca en Qatar a líderes de Hamás". EL MUNDO
-- "El fiscal general aprovecha el "vacío legal" para atarse al cargo". -- "Israel bombardea al equipo de negociadores de Hamás en Qatar". EL PERIÓDICO
-- "Las medidas de Sánchez contra Israel exigen apoyo internacional". -- "El Supremo lleva a juicio al fiscal general, con una fianza de 150.000 euros". LA VANGUARDIA
-- "Israel eleva su escalada militar con un bombardeo contra Hamás en Qatar". -- "Macron elige a un primer ministro de su partido: Sébastien Lecornu". LA RAZÓN
-- "El juez no descarta que García Ortiz haya cometido más delitos". -- "El pulso entre Marlaska y Robles paraliza la aprobación del decreto contra Israel". ABC
-- "El fiscal general del Estado será juzgado antes de fin de año". -- "Boris Johnson hace negocios con el régimen de Maduro".
