Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 19 de diciembre

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS -- "La UE se abre a dar un salvavidas multimillonario a Ucrania" -- "El PP agita el fantasma del pucherazo por el robo de 124 votos en Correos" EL MUNDO -- "Guardiola se la juega sola contra Sánchez y Abascal en la recta final" -- "Almaraz se mira en el espejo de Garoña diez años después del cierre" ABC -- "El Gobierno declaró "secreto" el papel de Zapatero en Plus Ultra" LA RAZÓN -- "El expresidente de la SEPI se acercó a empresas de defensa" -- "Los líderes de los Veintisiete buscan cómo evitar la bancarrota de Ucrania" LA VANGUARDIA -- "La mayoría progresista del Parlament topa los alquileres de temporada" -- "Feijóo lanza sospechas de pucherazo en Extremadura por un robo en Correos" EL PERIÓDICO -- "Los aranceles afectan solo al 14% de empresas catalanas" -- "El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año"