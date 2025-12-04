Venezuela. Principales titulares de los periódicos para el viernes 5 de diciembre
MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS -- "El hospital de Torrejón ordenó reutilizar material de un solo uso" -- "España renuncia a ir a Eurovisión tras la admisión de Israel" EL MUNDO -- ""La transición será ordenada y Venezuela será la envidia del planeta"" -- "Mujeres del PSOE se rebelan contra Ferraz por Salazar" ABC -- "El 'Pollo' Carvajal revela un sistema digital chavista para manipular elecciones en todo el mundo" -- ""¿Del caso Salazar tampoco se enteró Sánchez?"" LA RAZÓN -- "Las víctimas del exasesor de Sánchez se elevan ya a cuatro" -- "Nuevo aval del presidente al plan de Rabat en el Sáhara a cambio de nada" LA VANGUARDIA -- "El PSOE pacta con PP y Junts subir las penas a los multirreincidentes" -- "La UE aclara que España no necesita su permiso para sacrificar a los jabalíes" EL PERIÓDICO -- "Empieza la batalla extremeña" -- "La UE circunscribe la zona de peste porcina a 91 municipios"