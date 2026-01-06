Venezuela: procesos transición ni lineales ni simples, Edmundo González

Dio cuenta de ello el opositor exiliado en España desde septiembre de 2024 en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X tras reunirse con el ex premier.

"Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial", escribió.

"La democracia —añadió— se construye con principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos".

Junto a imágenes del encuentro con el que gobernó España entre 1982 y 1996 el texto concluye diciendo "­Gracias, Felipe por la buena conversación!".

El ex premier español vaticinó hace un año que Maduro acabaría como el depuesto presidente sirio, Bashar al Assad, al considerar que "el régimen" estaba "liquidado".

En su opinión, "Maduro no solo es un dictador, es un tirano.

Porque los dictadores a veces respetan las reglas de la dictadura, por infectas y rechazables que sean, pero a veces no respetan ni las reglas de la Constitución venezolana, ni las propias reglas del régimen chavista, o para decirlo con más precisión, madurista".

El opositor venezolano rompió su silencio el pasado domingo tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro.

"Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los ciudadanos privados de la libertad por razones políticas y cuando se respete la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio", dijo con relación a las elecciones presidenciales de 2024.

Así se pronunció en un mensaje de video publicado en redes sociales junto a una bandera venezolana.

En el mensaje, hizo un "llamado sereno y claro a las fuerzas armadas nacionales y a los cuerpos de seguridad del Estado: su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como Comandante en Jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la república", manifestó.

Así como la opositora María Corina Machado dijo el lunes en entrevista a Fox News que tiene previsto regresar a Venezuela "lo antes posible", González nada dice sobre su eventual retorno a su país.

Por otro lado, el gobierno de Pedro Sánchez pidió a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación de los presos políticos españoles en ese país, informaron hoy fuentes de la cancillería española.

Un total de 14 personas de nacionalidad española, la mayoría con doble nacionalidad, permanecen detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, según cifras del gobierno español.

Entre los presos se encuentran José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, detenidos en septiembre de 2024 acusados de pertenecer a los servicios secretos españoles y planear un atentado contra Maduro.

Según la ONG venezolana Foro Penal, en Venezuela hay 863 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros, entre ellos el italiano Alberto Trentini.

Tras la jura de Rodríguez como presidenta interina, el gobierno español dijo que "habla tanto con el gobierno como con la oposición y por supuesto nos disponemos a hablar con el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez", declaró el canciller, José Manuel Albares, quien se ha mostrado crítico con el ataque de Estados Unidos.

En Venezuela residen cerca de 150.000 españoles y 60 grandes empresas españolas, Repsol y Telefónica entre ellas, operan en el país. (ANSA).