Venezuela: Profesores venezolanos, los peores pagados en la región

El análisis, difundido este lunes, reveló que el mejor salario mensual para un docente a dedicación completa en una universidad pública venezolana se ubicó en apenas US$2 al mes, una cifra que ha quedado congelada y que ha perdido poder adquisitivo en un país que ha vuelto a estar al borde de la hiperinflación en este 2025.

Esta cantidad sitúa a los docentes venezolanos, incluso bastante por debajo del país en penúltima posición, Cuba, donde, de acuerdo con los cálculos del OBU, un profesor universitario percibe alrededor de US$29 mensuales.

En contraste, el mismo estudio posiciona a Brasil con el salario más alto, superando en promedio los US$4.000 mensuales, evidenciando una brecha abismal en la región.

En Venezuela, la severa crisis salarial tiene consecuencias directas sobre la vida de los académicos: la organización reportó que un 32% de los profesores come menos de tres veces al día, y muchos se ven obligados a buscar otras actividades para cubrir sus necesidades básicas, poniendo en riesgo la calidad educativa. (ANSA).