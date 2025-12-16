Venezuela: Profesores venezolanos, los peores pagados en la región
Salarios de docentes universitarios de Venezuela están por debajo de Cuba
El análisis, difundido este lunes, reveló que el mejor salario mensual para un docente a dedicación completa en una universidad pública venezolana se ubicó en apenas US$2 al mes, una cifra que ha quedado congelada y que ha perdido poder adquisitivo en un país que ha vuelto a estar al borde de la hiperinflación en este 2025.
Esta cantidad sitúa a los docentes venezolanos, incluso bastante por debajo del país en penúltima posición, Cuba, donde, de acuerdo con los cálculos del OBU, un profesor universitario percibe alrededor de US$29 mensuales.
En contraste, el mismo estudio posiciona a Brasil con el salario más alto, superando en promedio los US$4.000 mensuales, evidenciando una brecha abismal en la región.
En Venezuela, la severa crisis salarial tiene consecuencias directas sobre la vida de los académicos: la organización reportó que un 32% de los profesores come menos de tres veces al día, y muchos se ven obligados a buscar otras actividades para cubrir sus necesidades básicas, poniendo en riesgo la calidad educativa. (ANSA).