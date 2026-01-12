Venezuela progresos para la reapertura de la embajada de EEUU

El anuncio fue realizado por el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien confirmó el inicio de los trámites diplomáticos durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

"Se está avanzando en la reapertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y de Estados Unidos en Venezuela", declaró durante la conferencia transmitida por la televisión estatal VTV.

Según Cabello, una delegación de diplomáticos estadounidenses ya se encuentra en Caracas para realizar evaluaciones técnicas y logísticas relacionadas con la actividad diplomática, mientras que se espera que una misión venezolana viaje en breve a Estados Unidos para realizar tareas similares.

Sin embargo, no se proporcionó información sobre la fecha de reapertura ni los nombres de los futuros jefes de misión.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas cerró en 2019 tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro, y desde entonces, las relaciones bilaterales han sido gestionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Bogotá, Colombia. (ANSA).