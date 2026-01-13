Venezuela: "Queremos una fase nueva de relaciones", Tajani

Así declaró el canciller Antonio Tajani en su informe sobre Venezuela ante el Senado.

"La liberación de los presos políticos es una señal contundente que la nueva Administración quería enviar. Estamos abiertos a acogerla con esperanza y a construir una colaboración diferente con el nuevo liderazgo en Caracas, en el mejor interés de los venezolanos y la seguridad internacional", sostuvo.

En este contexto, añadió, "el Gobierno ha decidido elevar la categoría de nuestra representación diplomática en Caracas de Encargado de Negocios a Embajador titular".

"El bienestar del pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración", continuó el ministro.

"He encomendado a nuestra Cooperación para el Desarrollo que ponga en marcha una serie de iniciativas urgentes de colaboración técnica y económica, empezando por el sector salud, en beneficio de la población", y "también queremos colaborar en esto con las organizaciones de la sociedad civil activas en el país y con la Iglesia local", concluyó.

Tajani explicó que ha conversado sobre este asunto con el arzobispo de Caracas, Raúl Biord Castillo, con quien ya se han establecido "relaciones constructivas". (ANSA).