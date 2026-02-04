Venezuela quiere ser conocida por su alta producción de petróleo, afirma un asesor.

4 feb (Reuters) - Venezuela quiere ser conocida como uno de los países con mayor ⁠producción de petróleo ⁠y no solo como el que tiene las mayores reservas, afirmó el miércoles el principal asesor económico ⁠del país, ‌Calixto ​Ortega.

"Sabemos que la referencia de Venezuela es que (es) el ​país con las mayores reservas de petróleo. Y queremos ‌dejar de ser conocidos por eso, y ‌queremos ser conocidos como ​uno de los países con los niveles de producción más altos", dijo Ortega en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo estimadas del mundo, pero su producción de crudo sigue siendo una fracción de su capacidad debido a décadas ⁠de mala gestión, falta de inversión y sanciones, según datos oficiales.

Estados Unidos, ​que lleva mucho tiempo imponiendo sanciones a Venezuela, dijo tras detener al presidente venezolano Nicolás Maduro el mes pasado en una operación en Caracas que controlaría las ventas de petróleo del país de forma indefinida.

"Desde el punto de vista económico, ⁠somos sólidos y estamos preparados para invertir", afirmó Ortega, añadiendo que ​empresas extranjeras y estadounidenses estaban esperando a que se levantaran las sanciones antes de comprometerse a invertir en Venezuela.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela ‍aumentaron a unos 800.000 barriles diarios (bpd) en enero desde los 498.000 bpd de diciembre, tras la detención de Maduro y el fin del bloqueo petrolero de Estados Unidos, según datos de transporte marítimo. Washington había impuesto ​el embargo petrolero al país en diciembre para presionar a Maduro y había confiscado siete petroleros. (Reporte de Gursimran Kaur y Shubham Kalia en Bangalore; edición de ‍Hugh Lawson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)