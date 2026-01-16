Venezuela: reactivación de vuelos con deportados tras llamada Trump-Rodríguez

Un vuelo operado por Eastern, procedente de Phoenix (Arizona) aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, a 40 kilómetros de Caracas, poco antes del mediodía local.

Inicialmente se esperaba el retorno forzado de 231 migrantes venezolanos, pero llegaron finalmente 199, según la reseña de diversos medios locales de prensa.

Estos vuelos habían sido suspendidos por el gobierno venezolano el 10 de diciembre de 2025, en medio de tensiones previas al operativo estadounidense del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Este miércoles, Trump describió su conversación con Delcy Rodríguez como "extensa y productiva", enfocada en la liberación de presos políticos y la estabilización del país, con el manejo petrolero del país sudamericano en manos de Washington.

Fuentes diplomáticas indican que este reinicio de una comunicación directa y fluida entre Caracas y Washington forma parte de una agenda más amplia, incluyendo diálogos para reabrir embajadas y abordar el tema migratorio.

En tanto, organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han expresado preocupación por las condiciones de los deportados, muchos de los cuales enfrentan riesgos en Venezuela. (ANSA).