Venezuela realiza nuevos ejercicios militares en medio de crisis con EE.UU.

Venezuela realizó nuevos ejercicios militares con baterías antiaéreas en estados costeros con el mar Caribe, informaron las autoridades el sábado en medio de una crisis con Estados Unidos.

Las maniobras de las últimas horas se realizaron en los estados Falcón (noroeste) y Sucre (noreste). Coinciden con un simulacro ordenado por el gobierno para enfrentar desastres naturales y un eventual conflicto bélico.

El canal estatal VTV y la Fuerza Armada Nacional (FANB) divulgaron imágenes de tropas en movimiento con equipamiento castrense en el Cabo de San Román, península de Paraguaná, a unos 27 km de Aruba.

Sofisticados misiles antiaéreos Pechora, de fabricación rusa, fueron desplazados hasta esa zona en enormes camiones. Los militares dispararon cañones en dirección al mar y desembarcaron desde una fragata vehículos anfibios que se trasladaron a tierra.

Venezuela denuncia como una "amenaza militar" el despliegue que hizo Estados Unidos de ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe sur.

Washington asegura que ejecuta operaciones contra el narcotráfico e informó que en las últimas semanas destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela, con un saldo de 14 fallecidos.

La FANB desplegó además durante este fin de semana un operativo antidrogas en Sucre, con más de 5200 efectivos de seguridad.

El general Domingo Hernández Lárez, responsable de las operaciones de la FANB, informó del combate de bandas de "tráfico de drogas, contrabando como trata de personas, tráfico de armas, explosivos y municiones".

Dijo que las autoridades arrestaron a 30 personas, destruyeron nueve campamentos e incautaron 10 embarcaciones y 7500 litros de combustible.

Los militares realizaron igualmente ejercicios de ocupación de zonas costeras en Isla de Patos, punto fronterizo con Trinidad y Tobago, con helicópteros y paracaidistas.

