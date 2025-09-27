Venezuela realiza un simulacro nacional de preparación de Protección Civil ante catástrofes

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha puesto en marcha este sábado un simulacro a nivel nacional de preparación de Protección Civil para garantizar la disposición de la población ante cualquier eventualidad, en particular catástrofes naturales.

“A las 9.00 de la mañana en los veinticuatro estados y en la capital de la república arranca el simulacro de protección civil nacional y de preparación del pueblo en el marco de la fusión popular militar policial por la paz y la vida”, ha anunciado Maduro en un mensaje publicado en redes sociales.

Maduro ha explicado desde la Academia Militar de Venezuela que esta jornada pretende garantizar la preparación con vistas a incidentes relacionados con fenómenos naturales, como terremotos, según recogen los medios oficiales.

El llamamiento apela a la movilización de autoridades civiles y políticas y a los oficiales de las Fuerzas Armadas a cargo de cada Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), de cada Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y Área de Defensa Integral (ADI).

También ha mencionado a los bomberos, Protección Civil y milicianos.

“Todo el mundo preparado. Todo el mundo activado en el simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo Fusión Popular-Militar-Policial”, ha emplazado.