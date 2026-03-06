Venezuela reanuda exportaciones de crudo diluido tras pausa de 15 meses: documento

Por Marianna Parraga

6 mar (Reuters) - Venezuela reanudó este mes las exportaciones de crudo diluido (DCO, por su sigla en inglés) que no se despachaba desde finales de 2024, según un documento de la petrolera estatal Pdvsa, visto el viernes.

La compañía estadounidense Chevron envió un cargamento de 500.000 barriles a la costa estadounidense del Golfo de México, según el documento.

Este crudo, producido a partir de una mezcla de crudo extrapesado de la principal región petrolera del país miembro de la OPEP, la Faja del Orinoco, y nafta pesada importada, es popular entre los refinadores de Estados Unidos e India.

Si las exportaciones se mantienen en los próximos meses, podrían contribuir a la reducción de millones de barriles de inventarios. A finales de febrero, las existencias de DCO se situaban en 4,8 millones de barriles, la mayor acumulación de crudo pesado en el Orinoco, según el documento.

Pdvsa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Chevron declinó hacer comentarios sobre asuntos comerciales.

Haciendo uso de las licencias estadounidenses otorgadas en enero tras la destitución del presidente Nicolás Maduro, las comercializadoras Vitol y Trafigura exportaron unos 27 millones de barriles de petróleo venezolano hasta febrero.

Sin embargo, la mayor parte de los envíos han correspondido al crudo pesado Merey, la variedad más popular del país.

Chevron, por su parte, se había centrado en las exportaciones de crudo mejorado Hamaca y crudo pesado Boscán bajo su licencia estadounidense, los dos tipos de crudo que más produce, según datos de seguimiento de buques.

Otras variedades del crudo de la Faja del Orinoco y otras regiones han permanecido principalmente en almacén, lo que ha mantenido altos los inventarios del país y limitado el número de compradores potenciales.

(Reporte de Marianna Párraga.)