Venezuela: reapareció el ministro Padrino

"Ha transcurrido una semana llena de complejidades desde la agresión militar perpetrada contra el corazón mismo de nuestra soberanía, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, la vicepresidenta Cilia Flores", escribe Padrino.

"Con el dolor de los caídos en combate, héroes y heroínas de esta nación, desde la FANB nos comprometemos a apoyar y atender el llamado a la unidad de la presidenta interina, Dra. Delcy Rodríguez, en estos momentos difíciles y cruciales para nuestra República", agrega.

Analistas consideran al jefe del Ejército como un posible rival de Rodríguez dentro del gobierno, y él y la FANB también están bajo sospecha de una posible traición que permitió a Estados Unidos capturar con relativa facilidad al presidente Maduro el 3 de enero.

Al respecto, Padrino declaró hoy que "la intriga, el sectarismo y la polarización no fomentan la paz" y que "este es un momento de unidad nacional y conciencia histórica".

"A nivel personal, les digo que en los momentos más difíciles que hemos enfrentado desde el fallecimiento de nuestro comandante Chávez, evitar el derramamiento de sangre entre los venezolanos y la división de la FANB ha guiado mis acciones. Por lo tanto, reitero mi llamado a la unidad y la serenidad", concluye el mensaje. (ANSA).