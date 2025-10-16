Venezuela rechaza declaraciones de Trump autorizando operaciones en su territorio
CARACAS, 15 oct (Reuters) - Venezuela rechazó el miércoles declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que admite públicamente haber autorizado operaciones en territorio de la nación sudamericana.
En un comunicado, Venezuela dijo también que las maniobras de Estados Unidos buscan legitimizar una operación de "cambio de régimen" con el final de "apropiarse de los recursos petroleros venezolanos".
"Mañana nuestra Misión Permanente ante la ONU elevará esta denuncia ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General, exigiendo rendición de cuentas al gobierno de los Estados Unidos", agregó el gobierno en su nota divulgada por el canciller Yván Gil en su cuenta de Telegram.
(Reporte de Redacción Reuters)
