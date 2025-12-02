Venezuela rechaza "venta forzosa" de matriz de Citgo en EE. UU., dice vicepresidenta

CARACAS, 2 dic (Reuters) - La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó el martes la venta forzosa de la matriz del refinador de propiedad venezolana Citgo Petroleum en un proceso legal en Estados Unidos, tras la aprobación de la orden de venta por parte de un juez la semana pasada.

Venezuela rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial, dijo Rodríguez en un comunicado leído en la televisión estatal. El gobierno venezolano siempre se ha opuesto a la venta.

Los abogados que representan a Venezuela, Citgo, sus empresas matrices y la minera Gold Reserve apelaron el lunes la orden de un juez de Delaware que aprobó la venta de las acciones de PDV Holding la semana pasada.

El juez de Delaware, Leonard Stark, autorizó la venta de PDV Holding, matriz de Citgo, a una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management, tras confirmar su oferta de US$5.900 millones en una subasta judicial. (Reporte de Deisy Buitrago. Editado por Marianna Párraga y Vivian Sequera)