Venezuela recibe a jefe militar de EE. UU. en vísperas de debate de histórica ley de amnistía

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos se reunió el miércoles con el gobierno interino en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, en vísperas de un debate para la aprobación de una histórica ley de amnistía general

Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, heredó el poder. Gobierna bajo presión de Washington, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas

El general Francis Donovan apareció con uniforme militar en Caracas en fotos publicadas en la cuenta en X de la embajada estadounidense. Lo acompañó el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire

Donovan sostuvo una reunión con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos "antimperialistas"

"Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad", apuntó la embajada de Estados Unidos en un comunicado

Las partes "acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración", señaló por su parte el gobierno venezolano

La visita concluyó el mismo el miércoles

Estados Unidos dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro. El miércoles, autorizó a la firma francesa Maurel&Prom a operar en el país y se suma así a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell

El petróleo venezolano está sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019, pero el embargo se ha flexibilizado tras la incursión de enero

- "No son delincuentes" -

Rodríguez recibió más temprano al primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, país que recibe el dinero por las ventas de petróleo venezolano que hace Estados Unidos

Washington diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo venezolano: primero los deposita a Catar y luego se transfieren al gobierno interino

Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Por ello, el dinero de la venta del crudo venezolano se deposita en Catar

Doha también ha sido actor clave en distintos procesos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La Asamblea Nacional tiene pendiente la final discusión de una histórica ley de amnistía, que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante y debe resultar en la liberación de cientos de presos políticos

Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso que ha llevado a la excarcelación de unos 400 presos políticos, según Foro Penal

Más de 600 siguen tras las rejas, contabiliza esta oenegé especializada

Familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a la espera de que sus presos salgan

Una decena de mujeres comenzó una huelga de hambre el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas

El miércoles por la noche, quedaban solo cuatro

La huelga es "hasta que mi cuerpo aguante", dijo a la AFP Narwin Gil, familiar de un preso en esos calabozos

Piden "libertad para todos los presos políticos porque no son delincuentes"

- Plan piloto -

Rodríguez adelanta una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos, al tiempo que ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos, rota desde 2019

Impulsó igualmente una reforma a la ley de hidrocarburos, que dejó atrás un modelo estatista y se abrió a la inversión privada

El instrumento allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares

En momentos de mayor apertura petrolera, Venezuela inició un plan piloto de venta de gasolina de mayor calidad, que se ofrece al doble del precio de la convencional

Es un tema sensible en el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo

La gasolina en Venezuela llegó a ser la más barata del mundo. El suministro ha pasado por varias crisis de escasez y desde hace años solo se ofrece un tipo de octanaje

Rodríguez tiene previsto también una reunión "próximamente" con el presidente colombiano, Gustavo Petro

Petro fue un importante aliado de Maduro y condenó en primera instancia su "secuestro" y el bombardeo a Venezuela, aunque bajó el tono luego de conversar con el presidente Donald Trump sobre el tema