LA NACION

Venezuela recibe a más de 300 repatriados, entre ellos diez menores, procedentes de EEUU

Venezuela.- Venezuela recibe a más de 300 repatriados entre ellos diez menores procedentes de EEUU

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Venezuela recibe a más de 300 repatriados, entre ellos diez menores, procedentes de EEUU
Venezuela recibe a más de 300 repatriados, entre ellos diez menores, procedentes de EEUUJesus Vargas - AP

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela ha informado de la llegada de un vuelo con origen de Estados Unidos en el que viajaban 313 nacionales del país, entre ellos diez niños, en el marco del plan de repatriación 'Vuelta a la Patria', una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro para trasladar de vuelta a territorio venezolano a ciudadanos en el extranjero.

"La aeronave con siglas americanas que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fue recibida con calidez por diversos funcionarios y funcionarias de los órganos de Seguridad Ciudadana, quienes brindaron a los repatriados apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar en la patria", reza el mensaje emitido por las autoridades venezolanas.

Entre los ciudadanos repatriados, 38 son mujeres, 265 hombres y diez menores, lo que, según el Ministerio del Interior de Venezuela, reafirma el "compromiso inquebrantable del Estado venezolano con la protección de sus ciudadanos en el exterior".

Este nuevo vuelo de repatriación se produce en medio de la escalada de tensión entre el país latinoamericano y Estados Unidos por las operaciones militares que el Gobierno de Trump está realizando en el Caribe bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico.

El presidente Maduro ha firmado un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme.

LA NACION
Más leídas
  1. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
    1

    Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico

  2. La inesperada ayuda para Colapinto de su escudería anterior para el Gran Premio de Singapur
    2

    Franco Colapinto quedó 16° para largar en el GP de Singapur, en una jornada de banderas amarillas y tráfico

  3. Cuál es la historia del patrono de los animales y veterinarios y qué oración rezarle
    3

    Oración a San Francisco de Asís: esta es su historia y qué rezarle

  4. El DT sudafricano admitió que Moodie fue beneficiado por una omisión del referí en una acción clave contra los Pumas
    4

    La jugada que protestaron los Pumas ante Sudáfrica y pudo cambiar el partido

Cargando banners ...