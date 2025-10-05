Venezuela recibe a más de 300 repatriados, entre ellos diez menores, procedentes de EEUU

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela ha informado de la llegada de un vuelo con origen de Estados Unidos en el que viajaban 313 nacionales del país, entre ellos diez niños, en el marco del plan de repatriación 'Vuelta a la Patria', una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro para trasladar de vuelta a territorio venezolano a ciudadanos en el extranjero.

"La aeronave con siglas americanas que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fue recibida con calidez por diversos funcionarios y funcionarias de los órganos de Seguridad Ciudadana, quienes brindaron a los repatriados apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar en la patria", reza el mensaje emitido por las autoridades venezolanas.

Entre los ciudadanos repatriados, 38 son mujeres, 265 hombres y diez menores, lo que, según el Ministerio del Interior de Venezuela, reafirma el "compromiso inquebrantable del Estado venezolano con la protección de sus ciudadanos en el exterior".

Este nuevo vuelo de repatriación se produce en medio de la escalada de tensión entre el país latinoamericano y Estados Unidos por las operaciones militares que el Gobierno de Trump está realizando en el Caribe bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico.

El presidente Maduro ha firmado un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme.