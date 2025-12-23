Venezuela recurre a almacenamiento flotante en medio de incautaciones de buques

*

PDVSA utiliza buques para almacenamiento a medida que se llenan los tanques en tierra

*

Medidas de EEUU disuaden a armadores, tanqueros se mantienen en aguas venezolanas

*

Chevron continúa exportando pese a tensiones entre EEUU y Venezuela

Por Marianna Parraga y Arathy Somasekhar

23 dic (Reuters) - La petrolera estatal venezolana PDVSA comenzó a almacenar crudo y combustibles en tanqueros conforme aumentan sus inventarios en tierra en medio de la incautación por parte de Estados Unidos de barcos vinculados con Venezuela, según documentos de la compañía y datos marítimos.

La Guardia Costera estadounidense interceptó este mes los buques Skipper y Centuries en el Mar Caribe, ambos completamente cargados con crudo venezolano, y esta semana perseguía a un tercer buque vacío que se acercaba a la costa del país miembro de la OPEP.

Las acciones contra algunos tanqueros de la llamada "flota en las sombras" que transporta petróleo sancionado, sumadas al bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump a todos los buques sujetos a sanciones estadounidenses, han ahuyentado a muchos armadores y dejado más de una docena de cargamentos varados en aguas venezolanas a la espera de partir.

El creciente atasco, en momentos en que PDVSA produce alrededor de 1,1 millones de barriles de crudo al día, está llenando rápidamente los tanques en tierra de la compañía, especialmente en la terminal de Jose en el oriente venezolano, que recibe petróleo extrapesado de la principal región productora del país, la Faja del Orinoco, según los documentos.

PDVSA comenzó a transferir parte de esos inventarios a tanqueros el fin de semana pasado, mostraron datos marítimos y documentos de la compañía, una estrategia a la que ha recurrido previamente para evitar recortar la producción de petróleo.

Dado que Chevron, el principal socio de PDVSA en empresas mixtas, no ha suspendido la exportación de las variedades de crudo que producen conjuntamente, la mayoría de los inventarios en la región occidental de Venezuela, donde la capacidad de almacenamiento es muy limitada, se encuentran cerca de los niveles normales, según los documentos.

Sin embargo, Chevron es responsable de solo una cuarta parte de los crudos que se producen en estaciones de mezcla y mejoradores de la Faja del Orinoco, o unos 130.000 bpd.

PDVSA suele exportar los tres cuartos restantes a China, que ha sido el destino de aproximadamente el 80% de las exportaciones de crudo de Venezuela este año.

Debido a que las exportaciones de petróleo se habían estabilizado y aumentado hasta noviembre, las existencias de crudo y diluyentes de PDVSA en Jose se habían reducido a unos 9 millones de barriles el mes pasado desde un máximo de 17 millones de barriles previamente en el año. Sin embargo, a mediados de diciembre habían superado nuevamente los 10 millones de barriles, según los documentos.

TIRA Y ENCOGE

PDVSA había estado presionando la semana pasada a sus clientes para que continuaran recibiendo cargamentos de petróleo con destino a China en el puerto de Jose, pero convencerlos ahora se está volviendo difícil después de que Estados Unidos intentara interceptar dos tanqueros más durante el fin de semana, dijeron fuentes de la compañía.

El uso de almacenamiento flotante se ha vuelto necesario a medida que la compañía negocia descuentos de precios y cambios de contrato con algunos clientes, mientras que otros comienzan a presionar para devolver sus cargamentos a las terminales, agregaron las fuentes.

La semana pasada, altos funcionarios de PDVSA discutieron, pero luego declinaron declarar fuerza mayor sobre algunas exportaciones de crudo, dijeron las fuentes, en un intento por negociar individualmente con sus clientes.

Bajo fuerza mayor, el vendedor se libera de sus compromisos de entrega por razones fuera de su control establecidas en los contratos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el lunes por la noche que las entregas de cargamentos de petróleo para exportación de Chevron continuarían incluso en medio de la disputa con Washington, que está elevando la presión sobre el mandatario para que deje el poder.

"Llueva, truene o relampaguee, más allá de los conflictos circunstanciales, el contrato con Chevron se cumple a rajatabla. Somos gente seria, somos gente digna", dijo en un discurso televisado.

Chevron ha reiterado que sus operaciones en Venezuela "continúan sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a sus negocios". (Reporte de Marianna Párraga y Arathy Somasekhar en Houston y Redacción Reuters)