Venezuela: Red ONGs rechaza condena por terrorismo contra adolescente

Rodríguez fue detenido el 9 de enero de 2025 en Cabudare, estado Lara, cuando tenía 16 años, en el contexto de protestas poselectorales. Familiares y ONGs aseguran que el arresto ocurrió sin orden judicial y por su vestimenta, calificada como "pinta de guarimbero" (activista de oposición en el lenguaje del oficialismo).

La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), que agrupa a diversas entidades, calificó la condena como una "peligrosa deriva punitiva", incompatible con estándares de justicia juvenil y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Advierten las organizaciones venezolanas que es el primer caso documentado de un menor sentenciado por terrorismo en este marco, con vulneraciones al debido proceso.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció la desproporcionalidad de la pena, que incluye seis años de cárcel y cuatro de trabajo comunitario, y su impacto en el futuro del joven, estudiante y aprendiz de panadero.

Finalmente, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió su liberación inmediata, al considerar la acusación sin pruebas sólidas.

Ni la fiscalía general ni la defensoría del pueblo, en Caracas, han respondido a estos señalamientos de las organizaciones civiles venezolanas. (ANSA).