Venezuela refuerza patrullas navales y drones contra EEUU

Lo anunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, precisando que 15.000 efectivos controlan ríos y costas, sobre todo en el Catatumbo, para combatir narcoterroristas y mafias del narcotráfico.

Lo informan los principales medios venezolanos.

Estados Unidos envió tres destructores y 4000 marines, con más unidades en camino, incluyendo el destructor USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News, programado para la próxima semana.

El gobierno de Caracas definió la presencia del submarino como "una grave amenaza a la paz y seguridad regional" y un acto de intimidación, exigiendo la retirada inmediata de las unidades y garantías sobre el no uso de armas nucleares.

El despliegue naval estadounidense en el Mar Caribe ha sido explicado por Washington como una operación contra los carteles del narcotráfico y otros grupos denominados "narcoterroristas", entre ellos el venezolano cartel de los Soles y se inserta en la política de máxima presión estadounidense sobre el presidente Nicolás Maduro, considerado por Estados Unidos a la cabeza de dicho cartel. (ANSA).