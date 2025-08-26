Venezuela refuerza patrullas navales y drones contra EEUU
Ministro de Defensa denuncia amenaza de submarino nuclear
- 1 minuto de lectura'
Lo anunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, precisando que 15.000 efectivos controlan ríos y costas, sobre todo en el Catatumbo, para combatir narcoterroristas y mafias del narcotráfico.
Lo informan los principales medios venezolanos.
Estados Unidos envió tres destructores y 4000 marines, con más unidades en camino, incluyendo el destructor USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News, programado para la próxima semana.
El gobierno de Caracas definió la presencia del submarino como "una grave amenaza a la paz y seguridad regional" y un acto de intimidación, exigiendo la retirada inmediata de las unidades y garantías sobre el no uso de armas nucleares.
El despliegue naval estadounidense en el Mar Caribe ha sido explicado por Washington como una operación contra los carteles del narcotráfico y otros grupos denominados "narcoterroristas", entre ellos el venezolano cartel de los Soles y se inserta en la política de máxima presión estadounidense sobre el presidente Nicolás Maduro, considerado por Estados Unidos a la cabeza de dicho cartel. (ANSA).
