Venezuela: "Regresaré al país pese a todo", María Corina Machado

"Esto no afecta mi regreso. Al contrario", declaró Machado a la prensa en Washington, sin proporcionar más detalles. La excongresista abandonó su país en secreto para recibir el Premio Nobel de la Paz en diciembre pasado.

"Oportunamente, se anunciarán los detalles por los canales oficiales", añadió tras salir de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunció las nuevas acciones represivas del chavismo.

La detención de Guanipa fue defendida por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien afirmó que el disidente había violado las condiciones de su liberación.

Algunos opositores "se creen intocables, creyendo que pueden hacer lo que quieran y crear caos en el país violando las mismas condiciones bajo las cuales obtuvieron la libertad", declaró Cabello durante una conferencia transmitida por el canal estatal VTV. (ANSA)