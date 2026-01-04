Venezuela: reino Unido se desmarca de la operación de EEUU

"Es claramente una situación que evoluciona muy rápido y necesitamos establecer todos los hechos", declaró Starmer en comentarios grabados para medios británicos.

Añadió que no ha hablado con el presidente estadounidense Donald Trump desde el anuncio de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

"Lo que sí puedo decir es que el Reino Unido no estuvo involucrado de ninguna manera en esta operación", subrayó.

Varios legisladores británicos ya condenaron públicamente las acciones de Estados Unidos en Venezuela, pero Starmer sostuvo que prefiere "establecer primero los hechos" antes de adoptar una posición definitiva.

"Quiero hablar con el presidente Trump", afirmó. "Siempre he dicho y creo que debemos respetar el derecho internacional. Pero en esta etapa, dada la rapidez de los acontecimientos, primero hay que establecer los hechos y luego actuar en consecuencia".

(ANSA).