Venezuela: repatriados 111 migrantes desde EE. UU

En un comunicado publicado en sus canales digitales, el ministerio detalló la operación: “Del total de repatriados, 83 son hombres, 19 mujeres y 9 menores de edad, quienes regresaron a Venezuela a través de la 'Gran Misión Retorno a la Patria'”.

Este es el plan del gobierno diseñado específicamente para facilitar el retorno voluntario de ciudadanos residentes en el extranjero.

Este es el vuelo número 116 completado desde que ambos países firmaron un pacto migratorio a principios del año pasado, un acuerdo que se ha mantenido vigente a pesar de las complejas tensiones diplomáticas bilaterales.

Las autoridades también destacaron el éxito general del proyecto: “Más de veinte mil migrantes han regresado al país desde febrero del año pasado en los vuelos de nuestra misión”.

