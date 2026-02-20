Venezuela: Repsol prevé crecimiento del 50% en su producción

En 2025, antes de que EE. UU. le impidiera actuar en Venezuela por las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, Repsol producía un promedio de 71.300 barriles equivalentes de petróleo por día en el país sudamericano. Para este año, además de subir en 50% su producción de crudo, planea elevar su producción de gas natural en cerca del 10%, pasando de 580 millones a alrededor de 640 millones de pies cúbicos por día.

Este optimismo se enmarca en una "nueva ventana de oportunidad" para el sector energético venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y subsiguiente escenario de cooperación cercana entre la presidenta interina Delcy Rodríguez y la administración Trump.

Junto con la italiana ENI, Repsol ha operado la empresa mixta Cardón IV, así como Petroquiriquire, enfocadas en campos onshore y offshore de crudo y gas.

La firma, en el contexto actual en Venezuela, prioriza la reanudación de operaciones normales y el uso de infraestructura existente sobre la recuperación inmediata de deudas.

El Estado venezolano mantiene una deuda pendiente con Repsol por US$4.550 millones, según su informe financiero anual.

Esta cifra incluye deuda comercial por suministros de petróleo y gas, intereses acumulados y 947 millones de euros en financiación para Petroquiriquire con PDVSA.

Repsol ha estado presente en Venezuela desde 1993 (ANSA).