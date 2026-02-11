Venezuela: Repsol resalta que mantuvo suministro de gas pese a no cobrar

Imaz enfatizó que esta producción de gas para dirigirse al sistema eléctrico se mantuvo para evitar un colapso nacional, posicionando a Repsol como un actor clave en la recuperación económica en el nuevo escenario de apertura petrolera, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero

Afectada por las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2025, que revocaron licencias para operaciones en el país sudamericano, Repsol se prepara ahora para retomar plenamente sus actividades, que en Venezuela lleva adelante en sociedad con la italiana ENI

Como señal de su interés en Venezuela, Repsol negoció con la trading Trafigura, que tiene autorización de la Casa Blanca, el envío de aproximadamente dos millones de barriles de crudo pesado desde el puerto Jose de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a refinerías españolas en Cartagena y Bilbao, marcando el primer cargamento venezolano a Europa occidental en más de un año

Repsol y ENI mantienen inversiones conjuntas en Venezuela a través de un joint venture 50-50 en el campo offshore Perla

Venezuela tiene con ambas compañías, según fuentes especializadas del sector, una deuda de unos US$6.000 millones, y estas empresas esperan la licencia de EEUU para reactivar plenamente operaciones y recuperar pagos pendientes tras los cambios políticos en la era post-Maduro

Estados Unidos ha abierto nuevas puertas para impulsar la economía venezolana: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro autorizó un nuevo marco regulatorio para las operaciones en los sectores energético y logístico venezolano

Washington emitió tres licencias generales que permiten la comercialización de petróleo, el suministro de bienes y servicios a la industria de hidrocarburos y las transacciones necesarias para la operación de puertos y aeropuertos

Al mismo tiempo, se mantienen las sanciones contra el régimen chavista y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)

El texto también excluye las transacciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, y prohíbe las transacciones con empresas venezolanas o estadounidenses controladas por empresas chinas

También se prohíbe el uso de criptomonedas, los pagos en oro, los canjes de deuda y los envíos en buques sancionados

