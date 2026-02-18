Venezuela: reservas venezolanas de oro registran una década en caída

Esta reducción de 5,95 toneladas, durante el año pasado, consolida una década de descenso ininterrumpido en las existencias del metal precioso. En 2014, según las cifras del BCV, el país contaba con 335,33 toneladas, y a partir de 2015 el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a hacer un uso intensivo de este activo de reserva.

Al 31 de diciembre de 2025, el oro monetario se valoró al precio de mercado de US$4.389,45 por onza, con lo cual Venezuela totalizaba US$6.634,9 millones por su oro en las arcas del BCV.

Analistas destacan que la persistente disminución compromete aún más la capacidad de respaldo de las reservas internacionales en Venezuela (ANSA)