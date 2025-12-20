Venezuela responde a acusaciones de Rubio: "Sirve a mafias y miente"

En Venezuela, existe un "régimen ilegítimo que coopera con Irán y Hezbolá, y con el narcotráfico", había declarado el secretario norteamericano Marco Rubio.

La respuesta de Caracas llegó vía Telegram poco después de que Rubio, durante su presentación del presupuesto de fin de año, reiterara también la intención del gobierno de Donald Trump de implementar un bloqueo naval contra los petroleros venezolanos.

Gil contraatacó alegando que Rubio no defiende los intereses estadounidenses, sino los de las "mafias de Miami" que financian su carrera.

Además, según el canciller venezolano, la retórica agresiva y las amenazas de sanciones solo sirven para enmascarar el verdadero objetivo de Washington: "robar el petróleo y los recursos de Venezuela". (ANSA).