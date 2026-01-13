Venezuela: Restos 32 cubanos muertos en Caracas repatriados el jueves

Así lo reveló hoy un comunicado del gobierno castrista de Miguel Díaz-Canel, que también anunció la celebración de un homenaje póstumo a los "combatientes caídos heroicamente durante la criminal agresión perpetrada por el gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela".

"Durante una ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, continúa el comunicado, los caídos recibirán el primer homenaje póstumo, y posteriormente sus restos serán trasladados en procesión por la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias".

Por ello, el gobierno cubano invita a la población a rendir homenaje a los caídos durante la procesión y en la capilla ardiente que se instalará en el ministerio, e informa que "los cuerpos serán enterrados en el Panteón de los Caídos en Defensa de la Patria". (ANSA).