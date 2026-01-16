Venezuela: revelan imágenes de cómo Machado salió de Venezuela hacia el Nobel

Hasta hoy pocos detalles se conocían de esa operación que permitió su salida de Venezuela, y que se denominó "Golden Dynamite" ("Dinamita Dorada"). Machado fue auxiliada por Grey Bull Rescue y logró evadir los controles militares antes de llegar a Curazao y, desde allí, volar a Noruega.

La filmación divulgada este viernes comienza con la oscuridad del mar Caribe y con una voz con acento inglés que grita "María!". Enseguida, la líder antichavista responde y se presenta: "Soy María Corina Machado, estoy a salvo y muy agradecida con Brave Bull", declara, con el rumor de las olas y el viento de fondo.

La líder enfatizó el agradecimiento hacia el grupo responsable del rescate, que operó bajo el nombre en clave Toro Bravo. Brian, miembro clave de la organización, proporcionó el contexto de la misión: "Hoy es 9 de diciembre. Los chicos y yo estamos en Curazao, saliendo en un barco para buscar a María Corina Machado. Llevamos aquí más de un mes, entrando y saliendo de la región, trabajando en operaciones en Venezuela, pero este es el gran reto", afirmó Brian en la filmación.

Luego narraba la expectación e incertidumbre: "Hace tiempo que no sabemos nada del barco uno, pero no tienen comunicación. Así que nos quedaremos aquí un rato y, bueno, es lo que hay".

El material fílmico muestra, además, la llegada de Machado al punto de recogida y la coordinación final del escape marítimo: "¨Tienes una maleta o un bolso? ¨O qué tienes?", preguntó uno de los rescatistas a la líder y la opositora respondió: "Sí, tengo una... Estoy hablando por teléfono". La escena revela el nivel de nerviosismo y la complejidad logística, pues cada movimiento requería precisión para eludir la vigilancia del chavismo.

En un comunicado, Grey Bull Rescue describió la misión como "de alto riesgo y alta exigencia", debido a que Machado sería "el objetivo número uno del régimen de Nicolás Maduro" y estaría siendo buscada activamente por servicios de seguridad venezolanos y de otros países.

Machado se fracturó una vértebra durante su complicado viaje a Oslo.

Grey Bull Rescue se autodefine como "una organización liderada por veteranos que se despliega en zonas de guerra, zonas de desastre y entornos desfavorecidos para rescatar a estadounidenses y aliados, cuando nadie más puede hacerlo".

Aseguran que llevan más de 8.419 vidas salvadas. (ANSA).