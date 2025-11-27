Venezuela revoca concesión a aerolíneas que cancelaron rutas tras advertencia de EEUU

Venezuela informó el miércoles que revocó los permisos para operar en el país a seis aerolíneas a las que acusó de "terrorismo" después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

La medida aplica para la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la chilena-brasilera Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales", indicó la autoridad para la aviación civil en una publicación en Instagram.

Estados Unidos alertó de actividad militar en el Caribe en medio del despliegue en la zona para operaciones contra el narcotráfico, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste tiene como objetivo su derrocamiento.

