Venezuela revoca los derechos de vuelo a seis aerolíneas en plena escalada de tensiones con EE. UU.

27 nov (Reuters) - Venezuela revocó los derechos de operación a seis importantes aerolíneas internacionales después de que suspendieran sus vuelos al país tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (AFIP).

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocó los permisos de Iberia, TAP, Avianca, Latam Airlines Colombia, Turkish Airlines y Gol y dijo en un comunicado que las aerolíneas se habían sumado "a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos" al detener "unilateralmente" los vuelos comerciales.

La semana pasada, la FAA estadounidense de una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en o alrededor" del país.

Caracas dijo que la alerta de seguridad estadounidense no tiene autoridad sobre su espacio aéreo.

El ejército estadounidense ha estado desplegando fuerzas en el Caribe durante meses en un escenario de deterioro de las relaciones con Venezuela, para combatir lo que ha retratado como el papel del presidente Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses.

Maduro ha negado las acusaciones y dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca derrocarlo.

Varias aerolíneas internacionales han cancelado vuelos a Venezuela en los últimos días, ignorando el plazo de 48 horas de Caracas para reanudar los servicios.

Iberia, propiedad de IAG, dijo que desea reanudar los vuelos a Venezuela tan pronto como se den todas las condiciones de seguridad.

Air Europa y Plus Ultra habían suspendido sus vuelos, pero no se les revocó el permiso. (Información de Jesús Calero; información adicional de Corina Pons; edición de Kevin Buckland; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)