Venezuela: riesgo país disminuyó casi 5.000 puntos tras captura de Maduro

El riesgo país de Venezuela, que cerró 2025 en 12.592 puntos, se redujo drásticamente a 7.951 al cierre de febrero, acumulando una caída de casi 5.000 puntos, destaca el portal Finanzas Digital en Caracas.

El punto de inflexión, destacan analistas financieros, fue el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado y traído del país sudamericano por fuerzas estadounidenses. La operación, seguida de la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, generó un repunte inmediato en los bonos soberanos y redefinió las expectativas de los inversionistas.

La salida de Maduro, acusado de narcotráfico y otros delitos, eliminó un factor clave de incertidumbre y default prolongado, abriendo perspectivas de normalización institucional, posible reestructuración de deuda y mayor apertura a inversiones extranjeras, especialmente en el sector petrolero.

Analistas destacan que el mercado proyecta ahora un escenario de mayor estabilidad y potencial crecimiento, aunque persisten desafíos como la inflación elevada y la necesidad de reformas profundas, así como de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros (ANSA).