Venezuela: riesgo país disminuyó casi 5.000 puntos tras captura de Maduro
Mejora la percepción internacional sobre la economía venezolana tras intervención de EE. UU.
El riesgo país de Venezuela, que cerró 2025 en 12.592 puntos, se redujo drásticamente a 7.951 al cierre de febrero, acumulando una caída de casi 5.000 puntos, destaca el portal Finanzas Digital en Caracas.
El punto de inflexión, destacan analistas financieros, fue el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado y traído del país sudamericano por fuerzas estadounidenses. La operación, seguida de la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, generó un repunte inmediato en los bonos soberanos y redefinió las expectativas de los inversionistas.
La salida de Maduro, acusado de narcotráfico y otros delitos, eliminó un factor clave de incertidumbre y default prolongado, abriendo perspectivas de normalización institucional, posible reestructuración de deuda y mayor apertura a inversiones extranjeras, especialmente en el sector petrolero.
Analistas destacan que el mercado proyecta ahora un escenario de mayor estabilidad y potencial crecimiento, aunque persisten desafíos como la inflación elevada y la necesidad de reformas profundas, así como de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros (ANSA).