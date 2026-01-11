Venezuela: Rodríguez defiende a Maduro, nuevas amenazas de Trump a Cuba

En Venezuela, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tomó distancia de Washington, mientras continúan las protestas de los partidarios de Maduro contra Estados Unidos.

En Caracas, se espera con ansias la liberación de otros prisioneros políticos, entre ellos el italiano Alberto Trentini.

Según organizaciones de derechos humanos, la promesa de Rodríguez de liberar a un "gran número" de personas no se cumplió hasta ahora.

La diplomacia y la inteligencia en Italia trabajan sin descanso en múltiples frentes para traer de regreso al cooperante venezolano detenido en la cárcel de El Rodeo durante más de 400 días, así como a otros prisioneros italianos.

Tras la liberación de los primeros dos, Biagio Pilieri y Luigi Gasperin, crece la esperanza de que un cambio pueda estar cerca para Trentini, de 46 años, aunque los tiempos no parecen ser breves, como lo demuestran las liberaciones lentas por parte de las autoridades venezolanas.

Trump se mostró satisfecho con el gesto de apertura del nuevo gobierno, atribuyéndose el mérito.

"Venezuela ha iniciado, de manera significativa, el proceso de liberación de los prisioneros políticos. ­Gracias!", escribió en un posteo en su cuenta de la red social Truth.

"Espero que estos prisioneros recuerden lo afortunados que han sido por la intervención de Estados Unidos".

Sin embargo, la luna de miel entre Rodríguez y el magnate podría ser corta.

En un delicado equilibrio entre la necesidad de colaborar con Estados Unidos para revitalizar la economía del país y el riesgo de una guerra civil interna, la hija de un ex guerrillero marxista declaró que en Venezuela "gobierna el pueblo".

Esto es una clara respuesta a las afirmaciones de Trump de que "Estados Unidos está al mando" del país sudamericano.

En un evento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la líder interina añadió que "en Caracas está el gobierno de Maduro" y que "la agresión criminal" del pasado 3 de enero será recordada como "una gran mancha en las relaciones" entre su país y Estados Unidos.

Mientras el hijo del ex presidente aseguró que su padre, encarcelado en Brooklyn, "está bien", Rodríguez advirtió que "no descansará ni un minuto" hasta que el ex líder y su esposa, Cilia Flores, regresen a Caracas.

En tanto, el Departamento de Estado norteamericano emitió una alerta instando a todos los ciudadanos estadounidenses en Venezuela a abandonar el país "inmediatamente" debido a la "inestabilidad" en la situación de seguridad.

La alerta advirtió particularmente a los estadounidenses en el país sobre las milicias armadas paramilitares llamadas "colectivos", que revisan autos en busca de ciudadanos estadounidenses o pruebas de apoyo a Washington.

En el otro frente que Trump abrió tras la captura de Maduro, el cubano, la tensión sigue en aumento.

"Durante muchos años, Cuba -advirtió el presidente en su cuenta de Truth- vivió gracias a las ingentes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, proporcionó 'servicios de seguridad' a los últimos dos dictadores venezolanos, pero ­ya no más!".

"No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: ­cero! Recomiendo encarecidamente llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", insistió el magnate.

La reacción de La Habana fue inmediata, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

"Cuba no recibe, ni ha recibido nunca, compensación monetaria o material por los servicios de seguridad proporcionados a ningún país" y "a diferencia de Estados Unidos", no tiene "un gobierno que se dedique a actividades mercenarias, chantajes o coerciones militares contra otros estados".

Rodríguez acusó a Estados Unidos de ser "un hegemón criminal e incontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y en este hemisferio, sino en todo el mundo".

Además, el gobierno de Miguel Díaz-Canel respondió a los ataques de Trump con un ejercicio militar en toda la isla, porque "prepararse para la defensa es un esfuerzo necesario", según el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, Granma.

