Venezuela: Rodríguez en breve a EEUU, fuentes de Casa Blanca

De concretarse, sería el primer viaje de Rodríguez a Washington desde que asumió el liderazgo del país tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses.

La posibilidad de la visita ya había sido planteada por la propia presidenta interina, quien especificó que estaba lista para viajar a Estados Unidos "de pie, caminando, no arrastrada".

El anuncio se produce pocos días después de su reunión en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien Rodríguez abordó temas de seguridad y posibles formas de cooperación económica.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su apoyo al gobierno interino liderado por Rodríguez, afirmando que opera bajo la supervisión de su administración y respeta las solicitudes de Washington.

Entre estas, Trump mencionó el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo a Estados Unidos para su comercialización. (ANSA).