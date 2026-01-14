Venezuela: Rodríguez intenta avances al liberar periodistas y reabrir pozos

E incluso en redes sociales, con la reactivación de las cuentas gubernamentales en X.

Tras expresar su disposición a avanzar hacia una nueva agenda con Europa, Caracas continúa por este camino, dando nuevas señales de apertura.

Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró haber tenido una larga conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el primer contacto conocido entre ambos líderes desde el derrocamiento de Nicolás Maduro. "Tuvimos una gran conversación hoy, y ella es una persona fantástica", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval. "Tuvimos una larga conversación telefónica.

Hablamos de muchas cosas, y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela", añadió.

Primero, Venezuela decidió reanudar por completo la venta de petróleo, confirmando su deseo de reactivar su economía; luego, acordó liberar a más de 400 presos políticos, una cifra que actualmente es cuestionada por las ONG.

Según reportó hoy el sindicato de prensa local, alrededor de quince periodistas y trabajadores de medios locales fueron liberados, entre ellos destacadas figuras de la oposición al gobierno, como la estrella de televisión Roland Carreño, en un evidente intento de ganarse la confianza de la opinión pública mundial.

En el ámbito comercial, la normalización de las relaciones entre Washington y Caracas recibió un nuevo impulso, a partir de la reapertura de pozos por parte de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, tras el embargo estadounidense.

Al menos dos superpetroleros ya zarparon del país sudamericano, cada uno con aproximadamente 1,8 millones de barriles de petróleo.

Según fuentes de medios internacionales, estos serían los primeros envíos bajo un acuerdo de suministro de hasta 50 millones de barriles con destino a Estados Unidos.

Durante varias semanas, las ventas del oro negro venezolano prácticamente se estancaron, lo que marca un deterioro significativo en la industria petrolera del país.

Mientras, la reactivación de la red social X, cuyo uso había sido previamente prohibido por depuesto presidente Nicolás Maduro, secuestrado por Estados Unidos, también parece confirmar un cambio de ritmo en la nueva administración venezolana.

Tanto la presidenta interina Delcy Rodríguez como su poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, reaparecieron sorpresivamente en la plataforma de Elon Musk.

"Reanudaremos el contacto por este canal", escribió Rodríguez en su cuenta oficial de Twitter.

"Venezuela se mantiene firme, fuerte y con conciencia histórica", añadió.

Maduro, recientemente capturado por Estados Unidos, había prohibido a X en Venezuela en agosto de 2024 tras un enfrentamiento online con el magnate Elon Musk.

Su cuenta oficial se reactivó anoche con una foto de él y su esposa, Cilia Flores (también arrestada durante el operativo estadounidense), acompañada de un texto en español que decía: "han pasado 11 días desde su secuestro" y "#LosQueremosDeVuelta". (ANSA).